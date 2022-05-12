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Харківська область: оперативна інформація станом на 08:00 12 травня 2022 року

Харківська область: оперативна інформація станом на 08:00 12 травня 2022 року

За добу з 11 по 12 травня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.

Загалом за добу рятувальники здійснили 36 оперативних виїздів, з яких: на ліквідацію пожеж — 27, у т.ч. пожеж спричинених обстрілами — 5, пожеж, що сталися з інших причин — 22; також 6 раз для проведення аварійно-рятувальних робіт, 3 — для надання допомоги населенню.

Підрозділи ДСНС протягом доби здійснили 5 виїздів на гасіння пожеж, спричинених ворожими обстрілами. Так, рятувальники виїздили на гасіння пожеж, що сталися: у Богодухівському (2), Ізюмському (1), Лозівському (2) та Харківському (2) районах області.

Так, о 10:52 в результаті потрапляння ворожого обстрілу, зайнявся трактор у полі за межами с. Новий Мерчик Богодухівського району. В результаті події постраждав водій-механізатор. Бригадою медиків його було госпіталізовано до лікувального закладу. На місці події працювали підрозділи ДСНС та о 12:21 ліквідували пожежу.

Також пожежа сталася о 15:58 в с. Краснопавлівка Лозівського району, де ворожий снаряд влучив у ангарну будівлю. Площа пожежі склала близько 50 кв.м. Силами підрозділів ДСНС вогонь вдалось ліквідувати о 17:24. Внаслідок події загинув чоловік, особу якого встановлюють.

Також протягом доби проводились аварійно-рятувальні роботи та розбирання завалів у зруйнованих будівлях Шевченківського, Новобаварського та Холодногірського районів міста Харкова.

Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби здійснено 49 залучень для знешкодження ворожих боєприпасів, ліквідовано 20 ворожих боєприпасів.

Источник: https://t.me/DSNS_Kharkiv/1969

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