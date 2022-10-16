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Харківська область: оперативна інформація станом на 08:00 16 жовтня 2022 року від ДСНС

Харківська область: оперативна інформація станом на 08:00 16 жовтня 2022 року від ДСНС

За добу з 15 по 16 жовтня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.

Протягом звітного періоду здійснено 19 оперативних виїздів, з яких:

11 – на ліквідацію пожеж, 1 з яких спричинені ворожими обстрілами (Чугуївський район, Вовчанська територіальна громада, с. Зибине);

2 — для проведення аварійно-рятувальних робіт;

6 – для надання допомоги населенню, поліції та комунальникам,

За добу на пожежах було травмовано 2 осіб.

Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 555 вибухонебезпечних предметів.

Рятувальники продовжили забезпечувати мешканців деокупованих населених пунктів Куп‘янського та Ізюмського районів області питною та технічною водою. За допомогою цистерн людям доставлено біля 54 т води.

Джерело: https://t.me/DSNS_Kharkiv/2753

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