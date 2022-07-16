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Харківська область: оперативна інформація станом на 08:00 16 липня 2022 року

Харківська область: оперативна інформація станом на 08:00 16 липня 2022 року

За добу з 15 по 16 липня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.

Загалом за добу рятувальники здійснили 17 оперативних виїздів, з яких: на ліквідацію пожеж — 4, у т.ч. пожеж спричинених обстрілами — 2, також 1 — для проведення аварійно-рятувальних робіт, 7 – для допомоги працівникам ЖКГ, 3 - для надання допомоги населенню, 2 — інші виїзди.

На території Харківщини сталося 2 пожежі спричинених ворожими обстрілами, з яких 1 у Чугуївському та 1 у Ізюмському районах області. Горіли житлові будинки та трава на відкритій території.

Протягом доби у Чугуївському районі області сталось 2 виїзди внаслідок ворожих обстрілів. 15 липня о 07:22 в с. Новопокровка був частково зруйнований житловий будинок. Пожежі не було. Постраждало 3 чоловіка із них з під завалу вогнеборці врятували 1 чоловіка.

Вже 16 липня о 03:20 м. Чугуїв зазнав ракетного удару. Внаслідок обстрілу було частково зруйновано двоповерховий житловий будинок. Горіли конструктивні матеріали будинку на площі 40 кв.м. Постраждало 2 чоловіка, із них з під завалу було врятовано 1, якого госпіталізували до місцевої лікарні. Також рятувальники з під завалів вилучили тіла двох людей, чоловіка та жінки. Роботи по пошуку людей в завалах та розбору конструкцій наразі тривають.

Піротехніки ДСНС ліквідували 12 ворожих боєприпасів, що не розірвалися.

Джерело: https://t.me/DSNS_Kharkiv/2365

Новости портала «Весь Харьков»

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