Харківська область: оперативна інформація станом на 08:00 17 травня 2022 року

За добу з 16 по 17 травня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.

Загалом за добу рятувальники здійснили 24 оперативних виїзди, з яких: на ліквідацію пожеж — 16, у т.ч. пожеж спричинених обстрілами — 11, пожеж, що сталися з інших причин — 5; також 4 рази для проведення аварійно-рятувальних робіт, 4 — для надання допомоги населенню.

Пожежі, спричинені ворожими обстрілами трапились у Чугуївському (5) та Харківському (6) районах області.

Так 16 травня о 06:04 внаслідок попадання боєприпасу горів будинок культури Дергачівської міської ради на площі 300 м.кв. в м. Дергачі Харківської області. На місце пожежі було направлено 2 одиниці пожежно-рятувальної техніки та 12 чоловік особового складу рятувальників. О 09:00 пожежу було ліквідовано.

Також о 12:20 внаслідок ворожих обстрілів сталося чотири пожежі у смт. Циркуни Харківського району області. За різними адресами горіло два житлових будинки, гараж, господарча споруда, а також чагарники на площі 200 кв.м. Для ліквідації загорянь було залучено 9 одиниць пожежно-рятувальної техніки та 40 чоловік особового складу ДСНС з Шевченківського та Салтівського районів міста Харкова. Усі пожежі вдалось повністю приборкати о 16:45. За попередніми даними жертв та постраждалих немає.

Протягом доби проводились аварійно-рятувальні роботи та розбирання завалів у зруйнованих будівлях Київського, Новобаварського районів міста Харкова та Чугуївському, Харківському районів області.

Силами піротехнічних підрозділів ДСНС знешкоджено 39 ворожих боєприпасів.

Источник: https://t.me/DSNS_Kharkiv/1990

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