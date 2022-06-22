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Харківська область: оперативна інформація станом на 08:00 22 червня 2022 року

Харківська область: оперативна інформація станом на 08:00 22 червня 2022 року

За добу з 21 по 22 червня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.

Загалом за добу рятувальники здійснили 48 оперативних виїздів, з яких: на ліквідацію пожеж — 37, у т.ч. пожеж спричинених обстрілами — 16, пожежі з інших причин — 21, також 6 — для надання допомоги населенню, 4 — для допомоги комунальним службам, 1 — інші виїзди.

Пожежі, спричинені ворожими обстрілами, трапились у Індустріальному (4), Київському (2) та Слобідському (1) районах Харкова, а також Чугуївському (4), Ізюмському (3), Куп’янському (1) та Богодухівському (1) районах області. Горіли приватні будинки та господарчі споруди, гаражі та автомобілі, складські приміщення, адміністративні та ін. будівлі.

Відразу три пожежі, пов’язані з військовими діями, загасили вдень в Чугуївському районі області. Там горіли: 2 гаража на площі 90 кв.м. та торгівельний павільйон на території автостанції на площі 20 м.кв. В наслідок цих обстрілів щонайменше постраждало 3 чоловіка та 6 загинуло. До ліквідації цих пожеж було залучено 4 одиниці пожежно-рятувальної техніки та близько 20 чоловік особового складу ДСНС. 

Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби ліквідовано 31 ворожий боєприпас.

Источник: https://t.me/DSNS_Kharkiv/2183

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