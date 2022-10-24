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Харківська область: оперативна інформація станом на 08:00 24 жовтня 2022 року від ДСНС

Харківська область: оперативна інформація станом на 08:00 24 жовтня 2022 року від ДСНС

● За добу з 23 по 24 жовтня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.

● Протягом звітного періоду здійснено 20 оперативних виїздів, з яких:

- 9 – на ліквідацію пожеж;

- 2 – на аварійно-рятувальні роботи;

- 8– для надання допомоги населенню, поліції та комунальникам.

- 1 – інші виїзди.

● Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 418 вибухонебезпечних предметів.

● Мешканцям міст Куп'янська та Ізюма рятувальники доставили 24 т води.

Джерело: https://t.me/DSNS_Kharkiv/2778

Новости портала «Весь Харьков»

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