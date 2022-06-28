Харківська область: оперативна інформація станом на 08:00 28 червня 2022 року

За добу з 27 по 28 червня рятувальники Харківського гарнізону #ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.

Загалом за добу рятувальники здійснили 31 оперативний виїзд, з яких: на ліквідацію пожеж — 18, у т.ч. пожеж спричинених обстрілами — 8, пожежі з інших причин — 10, також 4 — на допомогу комунальникам і поліцейським, 1 — для надання допомоги населенню, 1 — на ліквідацію наслідків ДТП, 7 — інші виїзди.

Пожежі, спричинені ворожими обстрілами, трапились у Київському (2) та Слобідському (1) районах Харкова, також у Чугуївському (3), Ізюмському (2) та Богодухівському (1) районах Харківської області. Горіли приватні будинки і гаражі, господарчі споруди, а також навчальний заклад та автосалон.

Внаслідок чергового масованого ракетного удару, який був нанесений по Харкову близько 23:00, трапились пожежі і руйнування. У Київському районі ворожа ракета влучила в автосалон. У ньому загорілося обладнання, утеплювач та мастило на площі 50 кв.м. З пожежею до 00:20 боролись рятувальники 18-ї частини ДСНС. Інша ракета потрапила до навчального закладу у Слобідському районі. Там також виникла пожежа на площі 50 кв.м. На місці події працювали 4 пожежно-рятувальних підрозділи. Вогонь вдалось ліквідувати о 00:16.

Також о 17:46 до рятувальників надійшло відразу декілька повідомлень про вибухи у житлових кварталах Немишлянського району Харкова. Ворог здійснив обстріл попередньо із реактивної системи залпового вогню “Ураган”, котрий використовує заборонені касетні боєприпаси. В результаті обстрілу за попередніми даними 4 мирних громадян загинули, що 20 зазнали поранень, серед них 4 дитини. Рятувальники 11-ї частини ДСНС разом з медиками екстреної медичної допомоги надавали пораненим домедичну допомогу, проводили обстеження території на предмет виявлення боєприпасів, що не розірвались. Частина однієї з ракет від “Урагану” (ракетний двигун) влучив у двір житлового будинку в Слобідському районі. Сапери та рятувальники за допомогою важкої техніки дістали залишок ракети з ґрунту.

Источник: https://t.me/DSNS_Kharkiv/2257

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