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Харківська область: оперативна інформація станом на 08:00 28 травня 2022 року

Харківська область: оперативна інформація станом на 08:00 28 травня 2022 року

За добу з 27 по 28 травня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.

Загалом за добу рятувальники здійснили 24 оперативних виїзди, з яких: на ліквідацію пожеж — 17, у т.ч. пожеж спричинених обстрілами — 8, пожеж, що сталися з інших причин — 9; крім того 4 рази рятувальники викликались для проведення аварійно-рятувальних робіт, 3 — для надання допомоги населенню та комунальникам.

Пожежі, спричинені ворожими обстрілами, трапились у Київському (2) районі Харкова, а також у Харківському (2), Чугуївському (2), Богодухівському (1) та Ізюмському (1) районах області. Постраждали приватні будинки, господарчі споруди, гуртожиток тощо.

Близько о 00:25 розпочався обстріл приватного сектору у Малій Данилівці, що у Київському районі міста Харкова. Рятувальники викликались на гасіння 2-х пожеж у даному районі. Горів будинок на площі 200 кв.м. та господарча споруда на площі пожежі 60 кв.м. за різними адресами. На щастя всі вони не набрали значних масштабів і були оперативно ліквідовані.

Аварійно-рятувальні роботи проводились у зруйнованих житлових будинках Київського, Слобідського, Основ’янського та Новобаварського районах міста Харкова.

Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби ліквідовано 60 ворожих боєприпасів.

Источник: https://t.me/DSNS_Kharkiv/2058

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