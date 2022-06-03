Харківська область: оперативна інформація станом на 08:00 3 червня 2022 року

За добу з 2 по 3 червня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.

Загалом за добу рятувальники здійснили 31 оперативних виїзди, з яких: на ліквідацію пожеж — 19, у т.ч. пожеж спричинених обстрілами — 10, пожеж з інших причин — 5, 6 — для надання допомоги населенню та комунальникам, 6 — інші виїзди.

Пожежі, спричинені ворожими обстрілами, трапились у Основ’янському районі Харкова, а також Харківському та Чугуївському районах області. Постраждали приватні будинки, господарчі споруди, гаражі, сільськогосподарські та складські об‘єкти, хвойний ліс.

Так, внаслідок обстрілу, що стався о 00:32 в Основ’янському районі міста Харкова горіла складська будівля з деревиною на площі 3000 кв. м. З пожежею боролись 9 пожежно-рятувальних відділень ДСНС.

Крім того, протягом доби у с. Циркуни Харківського району ворожі снаряди спричинили 6 пожеж у приватних маєтках. Зранку горіли приватний будинок на площі 300 кв.м., господарча споруда на площі 60 кв.м., ангар з зерном на площі 200 кв.м. та 2 автівки. Вже вночі горів будинок та 2 господарчі споруди на площі близько 200 кв.м.

З вогнем під загрозою повторних обстрілів боролись рятувальники ДСНС. Попередньо жертв та постраждалих немає.

Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби ліквідовано 22 ворожих боєприпасів.

Источник: https://t.me/DSNS_Kharkiv/2094

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