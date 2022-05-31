Харківська область: оперативна інформація станом на 08:00 31 травня 2022 року

За добу з 30 по 31 травня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.

Загалом за добу рятувальники здійснили 21 оперативний виїзд, з яких: на ліквідацію пожеж — 8, у т.ч. пожеж спричинених обстрілами — 6, пожеж, що сталися з інших причин — 2, 4 — для надання допомоги населенню, 3 – для надання допомги комунальним млужбав в ліквідації наслідків рашиських атак, 2 – для провелення аварійно-рятувальних та інженерних робіт, 4 — інші виїзди.

4 пожежі, спричинені ворожими обстрілами, трапились у Київському районі Харкова, ще по 1 у Чугуївському та Богодухівському районах області. Постраждали приватні будинки, господарчі споруди, гаражі, автомобілі, сільськогосподарські об‘єкти.

Внаслідок обстрілу приватного сектору у Київському районі Харкова сталось відразу 4 пожежі за різними адресами. Загалом горіли 2 приватних будинки, господарча споруда, 3 гаражних бокси та 4 авто. Загальна площа даних пожеж становила понад 800 кв.м. З вогнем під загрозою повторних обстрілів боролись рятувальники з Київського, Шевченківського та Салтівського районів. Було задіяно більше 10 пожежно-рятувальних відділень, багато з яких на 2-х і більше пожежах. Ліквідація цих пожеж тривала з 15:50 до 19:05. Інформація щодо жертв серед мирного населення внаслідок обстрілу уточнюється.

Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби ліквідовано 40 ворожих боєприпаси.

Источник: https://t.me/DSNS_Kharkiv/2068

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