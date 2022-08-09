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Харківська область: оперативна інформація станом на 08:00 9 серпня 2022 року

Харківська область: оперативна інформація станом на 08:00 9 серпня 2022 року

За добу з 08 по 09 серпня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.

Загалом за добу рятувальники здійснили 24 оперативних виїзди, з яких:

на ліквідацію пожеж — 7, у т.ч. пожеж спричинених військовими діями — 4,

1 – для проведення аварійно-рятувальних робіт;

10 – на допомогу комунальникам та населенню,

4 – інші виїзди.

Пожежі, спричинені ворожими обстрілами, трапились у Богодухівському (2), Чугуївському (1) районах області та Шевченківському (1) районі міста Харкова.

Богодухівський район: рятувальники двічі виїжджали на гасіння пожеж, які трапились внаслідок обстрілів. В м. Золочів горіли гаражі та господарчі споруди на площі пожежі 90 кв.м., а також у Золочівській громаді, с. Одноробівка, в фермерському господарстві горів дах майстерні на площі 220 кв.м.

Чугуївський район: у с. Чкаловське горіло складське приміщення на площі 12 кв.м. За годину рятувальники ліквідували займання.

Джерело: https://t.me/DSNS_Kharkiv/2488

Новости портала «Весь Харьков»

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