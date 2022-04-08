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Харківська область: оперативна інформація від ДСНС станом на 07:30 8 квітня 2022 року

Харківська область: оперативна інформація від ДСНС станом на 07:30 8 квітня 2022 року

Загалом за добу рятувальники здійснили 75 оперативних виїздів.

Підрозділи ДСНС протягом доби здійснили 15 виїздів на гасіння пожеж спричинених ворожими обстрілами.

Найбільша пожежа виникла о 15:30 у одному торговельних центрів міста Харкова. Горіли дах та частково приміщення на 3-му та 4-му поверхах будівлі. Площа пожежі склала близько 2300 кв.м. О 17:20 пожежу було локалізовано, а о 20:25 повністю ліквідовано. За попередніми даними жертв та постраждалих немає.

У ліквідації пожежі брали участь 18 одиниць пожежно-рятувальної техніки та 80 чоловік особового складу ДСНС.

Також о 17:05 рятувальники виїздили на гасіння пожежі складської будівлі, що в Індустріальному районі міста Харкова. Площа пожежі склала близько 2000 кв.м.

Піротехнічні підрозділи ДСНС протягом доби здійснили 41 виїзд для розмінування боєприпасів та інших вибухонебезпечних предметів.

Источник: telegram

Новости портала «Весь Харьков»

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