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Харківська область отримала бронежилети для захисників

Харківська область отримала бронежилети для захисників

Партію бронежилетів для бійців Харківщини зібрала і відправила Львівська обласна військова адміністрація за підтримки Міжнародного штабу допомоги українцям та Львівського оборонного кластера.

Як повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов, вантаж до Харкова супроводжували заступник голови Львівської облради Юрій Холод та голова штабу допомоги Аня Крисюк.

"Щиро дякую львів'янам за регулярну допомогу Харківщині, а також донорам з Люксембургу та організації LUkraine asbl. Ми дуже цінуємо ваші зусилля, адже знаємо, як зараз складно знайти та придбати якісні бронежилети. Кожна така допомога для наших військових наближає спільну перемогу над російськими агресорами", - сказав Олег Синєгубов.

Источник: kharkivoda.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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