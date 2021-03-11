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Харківська область залишається з «жовтим» рівнем епіднебезпеки

Харківська область залишається з «жовтим» рівнем епіднебезпеки

10 березня у Міністерстві охорони здоров’я оновили дані з розподілу регіонів України на карантинні зони через поширення COVID-19, зокрема і на Харківщині.

Згідно з таблицею, яку опублікували на сайті МОЗУ 10 березня, Харківська область поки що залишається у «жовтій» зоні карантину. Крім неї, там знаходиться ще 11 областей України. Вісім областей та місто Київ потрапили у «помаранчеву» зону, чотири області опинилися у «червоній» зоні.

Нагадуємо, що з 24 лютого на всій території України був встановлений «жовтий» рівень епіднебезпеки як базовий.

«Помаранчевий» рівень попереджувальний, його встановлюють, якщо епідемічна ситуація в регіоні ускладнюється, і «червоний» рівень встановлюється, якщо протягом трьох діб перевищується два або кілька показників: завантаженість ліжок, забезпечених постачанням медичного кисню, становить понад 65 %; якщо кількість госпіталізацій протягом останніх 7 днів на 100 тисяч населення – більше 60; якщо коефіцієнт виявлення випадків інфікування COVID-19 перевищує 20 %.

Карантинні обмеження, які діють при «жовтій» зоні:

– перебувати у громадських будівлях та транспорті потрібно у масках або респітораторах;

– дозволяється працювати закладам громадського харчування з 7.00 до 24.00 (включаючи діяльність з умовою доставки і замовлень на винос);

– дозволяється працювати закладам культури з наповненістю до 50 % місць у кожній окремій залі;

– дозволяється проведення офіційних спортивних заходів за умови наповнення до 50 % місць;

– дозволяється робота суб'єктів господарювання з нанесенням маркування для дотримання дистанції між відвідувачами не менш ніж 1,5 метра;

– дозволяється діяльність готелів, санаторно-курортних закладів, закладів із соціальними послугами та реабілітаційних установ для людей з інвалідністю;

– у фітнес-центрах та спортзалах може знаходитися 1 людина на 10 квадратних метрів, у басейнах можуть знаходитися до 4 відвідувачів на одній доріжці для індивідуальних занять або до 6 людей у групових заняттях.

Харківська область залишається з «жовтим» рівнем епіднебезпеки

Источник: slk.kh.ua

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