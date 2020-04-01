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Харківська поліція проводить перевірку за фактом жорстокого поводження з твариною

Харківська поліція проводить перевірку за фактом жорстокого поводження з твариною

Повідомлення про побиття собаки на балконі в будинку на проспекті Архітектора Альошина надійшло до поліції 30 березня о 8:45.

Поліцейські, що прибули за викликом, встановили власника тварини. Ним виявився 36-річний чоловік. Собака мав явні ознаки травмування. На місце події було викликано інспектора КП «Центр поводження з тваринами».

Чоловік написав відмову від собаки із проханням її забрати разом із двома котами та морською свинкою через скрутне фінансове положення щодо їх утримання. Тварин вилучено.

Факт події зареєстровано в Єдиному обліку Індустріального відділу поліції. Вирішується питання щодо її кваліфікації за Кримінальним кодексом України.

Відділ комунікації поліції Харківської області

Источник: hk.npu.gov.ua

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