Харківська ТЕЦ-5 переведена на альтернативне живлення через пошкодження газогону

Всю ніч тривала ліквідація пошкодженого обстрілами газогону: найбільше підприємство ТЕЦ-5 було переведене на альтернативне живлення, щоб безперебійно подавати носій. Стабілізації системи продовжується, повідомляє голова ХОВА Олег Синєгубов.

Сьогодні дорогою до Дергачів підірвалася на міні бригада енергетиків, яка поспішали ліквідувати наслідки обстрілів. Двоє працівників поранені та госпіталізовані.

«Щодо евакуації: щойно повернувся із засідання Штабу оборони, наразі передумов для організованої евакуації жителів Харкова немає. Продовжуємо евакуйовувати жителів Лозової та Барвінкового».

Разом із заступником керівника Офісу Президента Кирилом Тимошенком та народним депутатом Давидом Арахамією, які сьогодні відвідали Харків, Олег Синєгубов обговорив пакет опцій для відновлення області.

Агентство Телевидения Новости