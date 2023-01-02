Харківська_область: оперативна інформація станом на 07:00 02 січня 2023 року від ДСНС

За добу з 01 по 02 січня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.

● Протягом звітного періоду здійснено 16 оперативних виїздів, з яких:

6 – на ліквідацію пожеж;

6 – для надання допомоги населенню, поліції та комунальникам;

4 – інші виїзди.

● 2 рази рятувальники Куп’янська виїжджали на перевірку території міста після ворожих обстрілів. Виявлено пошкодження 5-ти приватних домоволодінь, лінії електропередач. Постраждала 1 особа. Пожеж не трапилось.

● Мешканцям міста Куп’янська рятувальники доставили 8 тон питної води.

Джерело: https://www.facebook.com/DSNSKHARKIV

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