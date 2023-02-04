Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:03
Просмотров: 129

Харківська_область: оперативна інформація станом на 07:00 04 лютого 2023 року

Харківська_область: оперативна інформація станом на 07:00 04 лютого 2023 року

За добу з 03 по 04 лютого 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.

● Протягом звітного періоду здійснено 23 оперативних виїзди, з яких:

✅ 5 – на ліквідацію пожеж;

✅ 8 – на перевірку місць ворожих обстрілів;

✅ 8 – для надання допомоги населенню, поліції та комунальникам;

✅ 2 – інші виїзди.

● 8 разів рятувальники виїздили на місця влучання ворожих боєприпасів.

Перевіркою встановлено:

- у м. Вовчанську пошкоджені приватні домоволодіння та дошкільний заклад освіти, без постраждалих;

- у смт. Двурічна влучило в квартиру на другому поверсі, пошкоджено цокольний поверх будівлі, вибиті вікна;

- також у смт. Двурічна пошкоджене ще одне приватне домогосподарство та знищено дах будівлі лікарні, пошкоджено третій поверх будівлі, постраждалих немає;

● Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 14 вибухонебезпечних предметів.

● Мешканцям міст Куп’янська та Ізюма рятувальники доставили 10 тонн питної води.

Джерело: https://www.facebook.com/DSNSKHARKIV

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Харьков снова рекордсмен, но есть одно но
Сегодня 10:23    85
За Минобороны взялись крепко
Сегодня 10:10    103
ЕС поможет разминировать Украину
Сегодня 09:58    86
Россия смогла перехватить лишь 20% дронов
Сегодня 09:47    116
Яке покарання загрожує українцям за ухиляння від мобілізації у 2023 році
Сегодня 09:22    163
Харківщина. 4 лютого
Сегодня 09:06    106
В Госдуме предложили мобилизовать безработных
Сегодня 08:59    122
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 04.02.23 орієнтовно
Сегодня 08:58    110
Платить за коммуналку харьковчан сейчас не заставляют
Сегодня 08:48    172
«Мы сейчас психанем и развернемся, мы идем на*уй отсюдава!» - перехоплення ГУР
Сегодня 08:16    143
Февраль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28          
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 