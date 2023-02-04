Харківська_область: оперативна інформація станом на 07:00 04 лютого 2023 року

За добу з 03 по 04 лютого 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.

● Протягом звітного періоду здійснено 23 оперативних виїзди, з яких:

✅ 5 – на ліквідацію пожеж;

✅ 8 – на перевірку місць ворожих обстрілів;

✅ 8 – для надання допомоги населенню, поліції та комунальникам;

✅ 2 – інші виїзди.

● 8 разів рятувальники виїздили на місця влучання ворожих боєприпасів.

Перевіркою встановлено:

- у м. Вовчанську пошкоджені приватні домоволодіння та дошкільний заклад освіти, без постраждалих;

- у смт. Двурічна влучило в квартиру на другому поверсі, пошкоджено цокольний поверх будівлі, вибиті вікна;

- також у смт. Двурічна пошкоджене ще одне приватне домогосподарство та знищено дах будівлі лікарні, пошкоджено третій поверх будівлі, постраждалих немає;

● Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 14 вибухонебезпечних предметів.

● Мешканцям міст Куп’янська та Ізюма рятувальники доставили 10 тонн питної води.

Джерело: https://www.facebook.com/DSNSKHARKIV

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