Харківська_область: оперативна інформація станом на 07:00 04 лютого 2023 року
За добу з 03 по 04 лютого 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.
● Протягом звітного періоду здійснено 23 оперативних виїзди, з яких:
✅ 5 – на ліквідацію пожеж;
✅ 8 – на перевірку місць ворожих обстрілів;
✅ 8 – для надання допомоги населенню, поліції та комунальникам;
✅ 2 – інші виїзди.
● 8 разів рятувальники виїздили на місця влучання ворожих боєприпасів.
Перевіркою встановлено:
- у м. Вовчанську пошкоджені приватні домоволодіння та дошкільний заклад освіти, без постраждалих;
- у смт. Двурічна влучило в квартиру на другому поверсі, пошкоджено цокольний поверх будівлі, вибиті вікна;
- також у смт. Двурічна пошкоджене ще одне приватне домогосподарство та знищено дах будівлі лікарні, пошкоджено третій поверх будівлі, постраждалих немає;
● Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 14 вибухонебезпечних предметів.
● Мешканцям міст Куп’янська та Ізюма рятувальники доставили 10 тонн питної води.
Джерело: https://www.facebook.com/DSNSKHARKIV