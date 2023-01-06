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Харківська_область: оперативна інформація станом на 07:00 06 січня 2023 року від ДСНС

Харківська_область: оперативна інформація станом на 07:00 06 січня 2023 року від ДСНС

За добу з 05 по 06 січня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.

● Протягом звітного періоду здійснено 15 оперативних виїздів, з яких:

5 – на ліквідацію пожеж, 1 з яких спричинена ворожим обстрілом;

5 – для надання допомоги населенню, поліції та комунальникам;

1 – на чергування;

4 – інші виїзди.

● Близько 12:30 ворог влучив по навчальному закладу у селищі Дворічна, спричинивши велику пожежу на площі 800 кв.м. Її гасили 20 осіб особового складу та 4 одиниці техніки ДСНС протягом майже 3-х годин.

● О 10:40 рятувальники Куп’янська виїжджали на перевірку території міста після ворожих обстрілів. Виявлено пошкодження будівлі підприємства, яке наразі не експлуатувалося. Пожежі не зафіксовано.

● 2 рази підрозділи ДСНС брали участь у аварійно-відновлювальних роботах, допомагаючи будівельникам відбудовувати і ремонтувати пошкоджені окупантами багатоповерхівки на Північній Салтівці у Харкові. За допомогою важкої інженерної техніки рятувальники розбирали пошкоджені будівельні конструкції, щоб замінити їх новими. Роботи проводились на 3-х дев’ятиповерхівках на вулиціях Метробудівників та Наталії Ужвій. Задіяно 16 осіб особового складу та 8 одиниць техніки ДСНС.

● Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 135 вибухонебезпечних предметів.

● Мешканцям міста Куп’янська рятувальники доставили 10 тонн питної води.

Джерело: https://www.facebook.com/DSNSKHARKIV

Новости портала «Весь Харьков»

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