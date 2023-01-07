Харківська_область: оперативна інформація станом на 07:00 07 січня 2023 року від ДСНС

За добу з 06 по 07 січня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.

● Протягом звітного періоду здійснено 21 оперативний виїзд, з яких:

7 – на ліквідацію пожеж;

7 – для надання допомоги населенню, поліції та комунальникам;

1 – на чергування;

6 – інші виїзди.

● О 08:13 рятувальники міста Вовчанська виїжджали на перевірку території міста після ворожих обстрілів. Було виявлено пошкодження скління вікон будівлі. Пожежі не зафіксовано.

● О 12:14 у Холодногірському районі, на вул. Бориса Шрамко, 12, внаслідок порушення правил експлуатації печі на твердому паливі, сталася пожежа в приватному домоволодінні. Внаслідок пожежі постраждала власниця будинку, 1948 року народження. З опіками ніг її було госпіталізовано до опікового центру. О 13:20 пожежу ліквідували.

● О 21:15 на номер «101» надійшло повідомлення про пожежу на вул. В. Панасівська, 167 у Харкові. В приватному будинку горіли домашні речі. На час прибуття рятувальників площа пожежі складала 10 кв.м. Під час гасіння осередку пожежі рятувальниками були врятовані власниця будинку, 1976 року народження, її чоловік 1968 року народження та син 2007 року народження. О 22:20 вогонь локалізували, о 23:04 – ліквідували.

● Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 108 вибухонебезпечних предметів.

● Мешканцям міста Куп’янська та Ізюма рятувальники доставили 15 тонн питної води.

Джерело: https://www.facebook.com/DSNSKHARKIV

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