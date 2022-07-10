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#Харківська_область: оперативна інформація станом на 07:00 10 липня 2022 року

#Харківська_область: оперативна інформація станом на 07:00 10 липня 2022 року

За добу з 09 по 10 липня рятувальники Харківського гарнізону #ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.

Загалом за добу рятувальники здійснили 37 оперативних виїздів, з яких: на ліквідацію пожеж — 26, у т.ч. пожеж спричинених обстрілами — 11, також 2 виїзди – для допомоги працівникам ЖКГ, 1 – на аварійно-рятувальні роботи, 1 — для надання допомоги населенню, 2 – для ліквідації наслідків ДТП, 5 — інші виїзди.

Найбільша кількість пожеж від ворожих обстрілів зазнав Чугуївський район Харківщини. Таких пожеж там трапилась 5. На одній з них виявлено тіло загиблої жінки, ще 2 особи зазнали поранень. Даний випадок трапився близько 21:00 у селищі Печеніги. Півтори години знадобилось рятувальникам, аби приборкати пожежу у приватному будинку площею 100 кв.м. Іншими пожежами у цьому районі завдано збитків довкіллю (горіла хвойна підстилка на площі більш, ніж 15 га), лану з пшеницею на корені (вигоріло біля 1000 кв.м.) і приватній господарчій споруді.

Екосиситеми через обстріли також горіли в Ізюмському, Богодухівському та Харківському районах.

У Богодухівському ворог вдарив по складських приміщеннях, які горіли на площі 3000 кв.м. Пожежу вдалось приборкати протягом 2-х годин.

Також минулої доби Харків тричі зазнав ракетного обстрілу. 2 ракети влучили у житлові будинки в Основ‘янському районі. Одна з них близько 10:00, інша близько 03:40. У першому випадку постраждало 6 осіб, у другому – 1.

Ще 1 ракета зруйнувала навчальний заклад у Слобідському районі. Там обійшлось без жертв і постраждалих.

Піротехніки ДСНС ліквідували 45 ворожих боєприпасів, що не розірвалися.

Ми вистоїмо. Віримо, що вкотре відвоюємо своє право! Все буде Україна!

Источник: https://www.facebook.com/MNSKHARKIV

Новости портала «Весь Харьков»

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