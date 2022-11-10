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#Харківська_область: оперативна інформація станом на 07:00 10 листопада 2022 року від ДСНС

#Харківська_область: оперативна інформація станом на 07:00 10 листопада 2022 року від ДСНС

За добу з 9 по 10 листопада рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.

● Протягом звітного періоду здійснено 22 оперативних виїздb, з яких:

✅9 – на ліквідацію пожеж, 3 з яких спричинена ворожим обстрілом;

✅10 – для надання допомоги населенню, поліції та комунальникам;

✅3 – інші виїзди.

● Пожежі, які спричинив ворог своїми обстрілами, трапились у Куп’янському (2) та Чугуївському (1) районах області. Горіли господарча споруда та дах магазину.

● О 23:22 внаслідок ракетного обстрілу, в Куп’янському районі сталася пожежа в магазині. Горів дах на площі 500 кв.м. Постраждалих немає. До ліквідації пожежі від ДСНС залучалось 4 одиниці техніки та 19 чоловік особового складу.

● Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 238 вибухонебезпечних предмети.

● Мешканцям міст Куп’янська та Ізюма рятувальники доставили 24 тонни питної і технічної води.

Джерело: https://www.facebook.com/DSNSKHARKIV

Новости портала «Весь Харьков»

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