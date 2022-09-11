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#Харківська_область: оперативна інформація станом на 07:00 11 вересня 2022 року

#Харківська_область: оперативна інформація станом на 07:00 11 вересня 2022 року

За добу з 10 по 11 вересня рятувальники Харківського гарнізону #ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.

● Протягом звітного періоду здійснено 30 оперативних виїздів, з яких:

- 13 – на ліквідацію пожеж, у т.ч. 10 – спричинених військовими діями.

- 4 – на аварійно-рятувальні роботи,

- 6 – для надання допомоги населенню, поліції та комунальникам,

- 1 – на ліквідацію наслідків ДТП,

- 6 – інші виїзди.

● Пожежі, що виникли з причини ворожих обстрілів, виникли у Харківському (2), Чугуївському (2), по 1 в Ізюмському, Богодухівському та Куп'янському районах області, а також 3 у Холодногірському районі Харкова. Горіли об'єкти агропромислового комплексу, приватні маєтки, адміністративні будівлі, екосистеми.

● Близько 18:30 ворог завдав потужного артилерійського удару по приватному сектору Холодногірського району Харкова. Рятувальники виїхали на виклики за 3-ма адресами. У двох випадках трапились пожежі: горів приватний двоповерховий будинок та літня кухня, де постраждали 2 особи. За третьою адресою виявлено пошкодження, загиблу людину, пожежі не було. 8 оперативних підрозділів ДСНС боролись з цими пожежами. Під час роботи окупанти не припиняли обстріли. О 21:02 рятувальники ліквідували останній осередок вогню. Та вже за кілька хвилин виїхали на ліквідацію 3-ї пожежі в цьому районі.

● Також ударам артилерії піддався і Шевченківський район Харкова. Снаряди також влучити у приватний сектор,

пошкодивши 3 домоволодіння. Обійшлося без пожеж.

● За добу піротехніки #ДСНС ліквідували 144 ворожих вибухонебезпечних предмети.

#stoprussian #StopRussianAggression #ДСНС #Служба_порятунку #rescue #emergency

Джерело: https://www.facebook.com/MNSKHARKIV

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