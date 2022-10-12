Харківська_область: оперативна інформація станом на 07:00 12 жовтня 2022 року від ДСНС

За добу з 11 по 12 жовтня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.

● Протягом звітного періоду здійснено 24 оперативних виїзди, з яких:

- 6 – на ліквідацію пожеж;

- 4 – на аварійно-рятувальні роботи;

- 14 – для надання допомоги населенню, поліції та комунальникам.

● Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 668 вибухонебезпечних предмета.

● Рятувальники продовжили забезпечувати мешканців деокупованих міст Куп'янськ та м. Ізюм питною та технічною водою. За допомогою цистерн людям доставлено більше 62 т води.

● Щодо виконання робіт з відновлення нормальних умов життя на деокупованих територіях зведеним загоном ДСНС.

- У м. Ізюм рятувальники провели аварійно-рятувальні роботи в 5-ти поверховому житловому будинку по вул. Паромна, 6. За допомогою важкої інженерної техніки вони розбирали завали, демонтували зруйновані будівельні конструкції. Також проводились відновлювальні роботи на 3-х об’єктах, де рятувальники влаштовували перекриття дахів та забивали вікна плівкою та іншими будівельними матеріалами. Продовжувались роботи щодо влаштування переправи та під'їзних шляхів до неї, забезпечення електроенергією водяної свердловини, місць гарячого харчування, тощо.

- У м. Балаклія тривали відновлювальні роботи на житловому будинку по вул. Газовиків 31. Надзвичайники перекрили 200 кв.м. даху. Також проводились інші роботи з відновлення нормальних умов життя в місті.

Джерело: https://www.facebook.com/MNSKHARKIV

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