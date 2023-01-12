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Харківська_область: оперативна інформація станом на 07:00 12 січня 2023 року від ДСНС

Харківська_область: оперативна інформація станом на 07:00 12 січня 2023 року від ДСНС

За добу з 11 по 12 січня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.

● Протягом звітного періоду здійснено 23 оперативних виїзди, з яких:

11 – на ліквідацію пожеж, 1 з яких спричинені ворожими обстрілами;

10 – для надання допомоги населенню, поліції та комунальникам;

2 – інші виїзди.

● Пожежі, спричинені ворогом, трапились у селищі Дворічна Куп’янського району. Горіла господарча споруда на площі 40 кв.м.

● На одній з пожеж, що трапилась через порушення правил влаштування та експлуатації пічного опалення, постраждав 60-річний чоловік. Він був госпіталізований до опікового центру Харкова. Подія сталась о 08:01 у приватному будинку на вул. Залеській, 61 у Харкові.

До місця виклику негайно виїхали 4 оперативні підрозділи ДСНС. На час їх прибуття вогонь встиг розповсюдитись на площу 100 кв.м. Горіли внутрішні приміщення та дах будинку. Пожежу було локалізовано о 09:21, ліквідовано о 12:22.

● Під час іншої пожежі, що трапилась внаслідок порушення правил пожежної безпеки при експлуатації пічного опалення, загинув 83-річний чоловік, тіло якого вогнеборці відшукали в осередку пожежі. Загоряння виникло о 08:16 у приватному будинку за адресою: Харківський район, м. Дергачі, вул. Незалежності, 5.

На момент прибуття підрозділів ДСНС пожежа охопила площу у 40 кв.м. Горіли внутрішні приміщення та дах будинку. Локалізація вогню відбулась о 08:32, ліквідація о 09:40. На місці події працювала 1 одиниця техніки та 5 осіб особового складу ДСНС.

● Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 108 вибухонебезпечних предметів.

● Мешканцям міста Куп’янська рятувальники доставили 12 тонн питної і технічної води.

Джерело: https://www.facebook.com/DSNSKHARKIV

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