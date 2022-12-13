Харківська_область: оперативна інформація станом на 07:00 13 грудня 2022 року від ДСНС

За добу з 12 по 13 грудня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.

● Протягом звітного періоду здійснено 24 оперативні виїзди, з яких:

✅ 6 – на ліквідацію пожеж;

✅ 11 – для надання допомоги населенню, поліції та комунальникам;

✅ 7 – інші виїзди.

● Пожеж від ворожих обстрілів не зафіксовано.

● О 12:03 у Харкові на вул. Харківських дивізій, 14 сталась пожежа. У житловому 10-типоверховому будинку на рівні 5-го та 6-го поверхів горіли електрощитові на площі 2 кв.м. Через утворення сильного задимлення, щоб убезпечити мешканців, рятувальники організували їх евакуацію. Вони вивели на свіже повітря 7-ро людей. Пожежу на допомогою 2-х вогнегасників загасили о 12:34. За попередніми даними причиною виникнення загоряння стало коротке замкнення електромережі.

● О 20:38 також у Харкові на вул. Ощепкова, 16 сталось загоряння на кухні у квартирі на 2-му поверсі житлової 5-типоверхівки. Під час проведення розвідки вогнеборці 11-ї ДПРЧ відшукали у задимленій оселі її господаря, 1973 року народження, і вивели його з небезпечної зони, врятувавши життя. На кухні горіли домашні речі та всілякий непотріб на площі 5 кв.м. Пожежу загасили о 21:30. Її причина встановлюється.

● Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 193 вибухонебезпечних предмети.

● Мешканцям міст Куп’янська, Ізюма та с. Коротич Пісочинської громади рятувальники доставили 12,5 тонн питної і технічної води.

Джерело: https://www.facebook.com/DSNSKHARKIV

Новости портала «Весь Харьков»