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Харківська_область: оперативна інформація станом на 07:00 13 листопада 2022 року від ДСНС

Харківська_область: оперативна інформація станом на 07:00 13 листопада 2022 року від ДСНС

● За добу з 12 по 13 листопада рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.

● Протягом звітного періоду здійснено 21 оперативний виїзд, з яких:

✅ 15 – на ліквідацію пожеж, з яких 1 спричинений ворожим обстрілом;

✅ 6 – для надання допомоги населенню, поліції та комунальникам;

● Пожежа, яку спричинив ворог своїми обстрілами, трапилась у Чугуївському районі області в м. Вовчанськ. Горіла квартира в житловому будинку. Площа пожежі склала 100 кв.м. Пожежу було оперативно ліквідовано. Постраждалих немає. До ліквідації пожежі від ДСНС залучалось 3 одиниці техніки та 15 чоловік особового складу.

● Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 404 вибухонебезпечних предмети.

● Мешканцям міста Куп’янська та Ізюма рятувальники доставили 32 тони питної води.

Джерело: https://t.me/DSNS_Kharkiv/2824

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