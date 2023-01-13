Харківська_область: оперативна інформація станом на 07:00 13 січня 2023 року від ДСНС

За добу з 12 по 13 січня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.

Протягом звітного періоду здійснено 28 оперативних виїзди, з яких:

13 – на ліквідацію пожеж;

10 – для надання допомоги населенню, поліції та комунальникам;

1- чергування

4 – інші виїзди.

● Пожеж від обстрілів з боку окупаційних військ росії не зафіксовано.

● О 14:47 рятувальники Куп’янська виїжджали на перевірку території міста після ворожих обстрілів. Виявлено пошкодження приватного домоволодіння та житлової п’ятиповерхівки. Постраждав 76-річний чоловік. Він отримав міно-вибухові травми та перелами кінцівок. Пожеж не зафіксовано.

● Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 69 вибухонебезпечних предметів.

● Мешканцям міста Куп’янська рятувальники доставили 12 тонн питної і технічної води.

Джерело: https://www.facebook.com/DSNSKHARKIV

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