Харківська_область: оперативна інформація станом на 07:00 13 січня 2023 року від ДСНС
За добу з 12 по 13 січня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.
Протягом звітного періоду здійснено 28 оперативних виїзди, з яких:
13 – на ліквідацію пожеж;
10 – для надання допомоги населенню, поліції та комунальникам;
1- чергування
4 – інші виїзди.
● Пожеж від обстрілів з боку окупаційних військ росії не зафіксовано.
● О 14:47 рятувальники Куп’янська виїжджали на перевірку території міста після ворожих обстрілів. Виявлено пошкодження приватного домоволодіння та житлової п’ятиповерхівки. Постраждав 76-річний чоловік. Він отримав міно-вибухові травми та перелами кінцівок. Пожеж не зафіксовано.
● Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 69 вибухонебезпечних предметів.
● Мешканцям міста Куп’янська рятувальники доставили 12 тонн питної і технічної води.
Джерело: https://www.facebook.com/DSNSKHARKIV