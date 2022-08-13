Харківська_область: оперативна інформація станом на 07:00 13 серпня 2022 року

За добу з 12 по 13 серпня рятувальники Харківського гарнізону #ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.

Загалом за добу рятувальники здійснили 36 оперативних виїздів, з яких:

● на ліквідацію пожеж — 17, у т.ч. пожеж спричинених військовими діями - 9,

● 1 – на проведення аварійно-рятувальних робіт,

● 11 – на допомогу комунальникам та поліції,

● 7– інші виїзди.

Найбільше від ворожих атак постраждало селище Циркуни Харківського району, де протягом доби сталося 5 пожеж. Горіли господарчі споруди, гараж та житловий будинок. Внаслідок обстрілу постраждав чоловік, 1965 року народження, якого з діагнозом осколкові поранення було госпіталізовано до міської лікарні.

За добу піротехніки #ДСНС ліквідували 34 ворожих боєприпаси, що не розірвалися.

Ми вистоїмо. Віримо, що вкотре відвоюємо своє право! Все буде Україна!

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Джерело: facebook.com

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