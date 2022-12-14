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#Харківська_область: оперативна інформація станом на 07:00 14 грудня 2022 року від ДСНС

#Харківська_область: оперативна інформація станом на 07:00 14 грудня 2022 року від ДСНС

За добу з 13 по 14 грудня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.

● Протягом звітного періоду здійснено 22 оперативні виїзди, з яких:

✅ 5 – на ліквідацію пожеж, 1 з яких спричинена ворожим обстрілом;

✅ 10 – для надання допомоги населенню, поліції та комунальникам;

✅ 1 – на чергування;

✅ 6 – інші виїзди.

● У Куп’янському районі рятувальники ліквідували пожежу, спричинену ворожим обстрілом, у двоповерховій будівлі. Інформація про подію надійшла о 05:50. На місце виїхали рятувальники 44-ї Державної пожежно-рятувальної частини. На час їх прибуття горіла зруйнована двоповерхова адміністративна будівля на загальній площі 400 кв.м. Жертв та постраждалих не виявлено. Вже о 06:10 вогонь вдалось локалізувати. Рятувальники працювали постійно наражаючись на небезпеку повторних обстрілів. На місці події працювало 4 одиниці техніки ДСНС та 20 чоловік особового складу.

● На одній з пожеж, що трапилась з побутової причини у Новобаварському району Харкова, вогнеборці врятували 2 людей і 5 евакуювали.

● Протягом доби рятувальники Харківського гарнізону ДСНС 4 рази надавали допомогу водіям, які опинились у складних ситуаціях через погодні умови. Загалом було вивільнено зі складних ділянок доріг 3 вантажівки та 2 карети швидкої допомоги.

● Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 122 вибухонебезпечних предмети.

● Мешканцям міста Куп’янська рятувальники доставили 8 тонн питної і технічної води.

Джерело: https://www.facebook.com/DSNSKHARKIV

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