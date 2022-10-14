Харківська_область: оперативна інформація станом на 07:00 14 жовтня 2022 року

За добу з 13 по 14 жовтня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.

Протягом звітного періоду здійснено 32 оперативні виїзди, з яких:

5 – на ліквідацію пожеж, 2 з яких спричинені ворожими обстрілами;

4 — для проведення аварійно-рятувальних робіт;

16 – для надання допомоги населенню, поліції та комунальникам,

7 – інші виїзди.

Обидві пожежі від обстрілів трапились у м. Куп‘янську. Загалом горіли 4 торговельні об'єкти на загальній площі понад 300 кв.м. Всі загоряння успішно ліквідовані силами підрозділів ДСНС.

Близько 21:00 м. Харків та Слобожанська громада піддались ракетному удару. Вражений об'єкт інфраструктури. Пожеж не трапилось.

Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 702 вибухонебезпечних предмети.

Рятувальники продовжили забезпечувати мешканців деокупованих населених пунктів Куп‘янського та Ізюмського районів області питною та технічною водою. За допомогою цистерн людям доставлено біля 46 т води.

Продовжувались роботи щодо відновлення нормальних умов життя в деокупованих містаї Балаклія та Ізюм зведеним загоном ДСНС.

Джерело: https://www.facebook.com/MNSKHARKIV

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