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#Харківська_область: оперативна інформація станом на 07:00 14 серпня 2022 року

#Харківська_область: оперативна інформація станом на 07:00 14 серпня 2022 року

За добу з 13 по 14 серпня рятувальники Харківського гарнізону #ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.

Загалом за добу рятувальники здійснили 25 оперативних виїзди, з яких:

● на ліквідацію пожеж — 15, у т.ч. пожеж спричинених військовими діями — 9,

● 8 – для надання допомоги населенню, комунальникам та поліції,

● 2 – інші виїзди.

Пожежі, спричинені ворожими обстрілами, трапились у Харківському (4), Богодухівському (1), Чугуївському (1) районах області та Київському районі Харкова (3). Горіли приватні приватні житлові будинки, господарчі споруди, суха трава і легковий автомобіль. Всі вони були оперативно ліквідовані силами підрозділів #ДСНС.

Серед побутових пожеж найбільшою була пожежа у м. Буди Харківського району на вул. Слобожанській, 2-а. Там о 17:02 внаслідок короткого замкнення електричної мережі сталося загоряння в одному з приватних гаражів. Вогонь швидко набирав сили і ще до прибуття пожежно-рятувальних підрозділів встиг охопити загалом 6 таких гаражів, що стояли впритул один до одного, на загальній площі 150 кв.м. З вогнем боролись 2 оперативних підрозділи ДСНС з м. Буди та м. Мерефи: 2 одиниці техніки та 10 чоловік особового складу. Вже о 17:42 їм вдалось локалізувати пожежу та о 19:38 остаточно її ліквідувати. Постраждалих немає. Врятовано 1 легковий автомобіль.

За добу #піротехніки #ДСНС ліквідували 12 ворожих боєприпасів, що не розірвалися.

Джерело: https://t.me/DSNS_Kharkiv/2501

Новости портала «Весь Харьков»

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