Харківська_область: оперативна інформація станом на 07:00 14 вересня 2022 року

За добу з 13 по 14 вересня рятувальники Харківського гарнізону #ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.

- Протягом звітного періоду здійснено 27 оперативних виїздів, з яких:

● 6 – на ліквідацію пожеж, у т.ч. 0 – спричинених військовими діями.

● 5 – на аварійно-рятувальні роботи,

● 11 – для надання допомоги населенню, поліції та комунальникам,

● 1 – на ліквідацію наслідків ДТП,

● 4 – інші виїзди.

- Рятувальники 5 разів були задіяні при проведенні аварійно-рятувальних робот та розбору завалів. Роботи проводились на об’єктах критичної інфраструктури, адміністративній будівлі, учбовому закладі, 2-х поверховому житловому будинку в Лозівському, Харківському та Ізюмському районах області та в місті Харкові.

- За добу піротехніки #ДСНС ліквідували 105 ворожих вибухонебезпечних предмети.

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Джерело: https://www.facebook.com/MNSKHARKIV

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