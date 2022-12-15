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#Харківська_область: оперативна інформація станом на 07:00 15 грудня 2022 року від ДСНС

#Харківська_область: оперативна інформація станом на 07:00 15 грудня 2022 року від ДСНС

За добу з 14 по 15 грудня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.

● Протягом звітного періоду здійснено 24 оперативних виїзди, з яких:

✅ 14 – на ліквідацію пожеж, 1 з яких спричинена ворожим обстрілом;

✅ 9 – для надання допомоги населенню, поліції та комунальникам;

✅ 1 – інші виїзди.

● У Куп’янському районі рятувальники ліквідували пожежу, спричинену ворожим обстрілом, у двоповерховій адміністративній будівлі. Інформація про подію надійшла о 06:00. На місце виїхали рятувальники 44-ї Державної пожежно-рятувальної частини. На час їх прибуття горіла зруйнована двоповерхова адміністративна будівля на загальній площі 50 кв.м. Жертв та постраждалих не виявлено. Вже о 06:10 вогонь вдалось локалізувати, о 10:50 ліквідувати. Рятувальники працювали постійно наражаючись на небезпеку повторних обстрілів.

● За минулу добу на пожежах, що трапилась з побутових причин загинуло двоє людей. Події трапились у Індустріальному та Слобідському районах Харкова. Також вогнеборці врятували 1 чоловіка на пожежі, що трапилась у м. Валки Богодухівського району.

● Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 280 вибухонебезпечних предметів.

● Мешканцям міста Куп’янська рятувальники доставили 8 тонн питної і технічної води.

Джерело: https://www.facebook.com/DSNSKHARKIV

Новости портала «Весь Харьков»

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