Харківська_область: оперативна інформація станом на 07:00 15 листопада 2022 року від ДСНС

● За добу з 14 по 15 листопада рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.

● Протягом звітного періоду здійснено 25 оперативних виїздів, з яких:

✔️13 – на ліквідацію пожеж, 1 з яких спричинені ворожими обстрілами;

✔️2 – для проведення аварійно-рятувальних робіт;

✔️12 – для надання допомоги населенню, поліції та комунальникам;

✔️2 – інші виїзди.

● О 20:14 оперативні підрозділи 44-ї Державної пожежно-рятувальної частини виїхали на гасіння пожежі, спричиненої обстрілом з боку ворога. Снаряд влучив у сільськогосподарський об’єкт на території Куп’янського району, де горіла пшениця та насіння соняшника на загальній площі 150 кв.м. Рятувальники о 21:00 локалізували вогонь та о 21:40 повністю ліквідували його.

● Також о 12:22 рятувальники 47-ї Державної пожежно-рятувальної частини виїздили на перевірку на місце ворожого обстрілу одного з населених пунктів Вовчанської громади. Зафіксовані значні руйнування приватних домоволодінь. Пожеж не виявлено.

● Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 141 вибухонебезпечний предмет.

● Мешканцям міст Куп’янська, Ізюма та села Коротич Харківського району рятувальники доставили 28,5 тонн питної і технічної води.

Джерело: https://t.me/DSNS_Kharkiv/2827

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