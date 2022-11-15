#Харківська_область: оперативна інформація станом на 07:00 15 листопада 2022 року від ДСНС
● За добу з 14 по 15 листопада рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.
● Протягом звітного періоду здійснено 25 оперативних виїздів, з яких:
✔️13 – на ліквідацію пожеж, 1 з яких спричинені ворожими обстрілами;
✔️2 – для проведення аварійно-рятувальних робіт;
✔️12 – для надання допомоги населенню, поліції та комунальникам;
✔️2 – інші виїзди.
● О 20:14 оперативні підрозділи 44-ї Державної пожежно-рятувальної частини виїхали на гасіння пожежі, спричиненої обстрілом з боку ворога. Снаряд влучив у сільськогосподарський об’єкт на території Куп’янського району, де горіла пшениця та насіння соняшника на загальній площі 150 кв.м. Рятувальники о 21:00 локалізували вогонь та о 21:40 повністю ліквідували його.
● Також о 12:22 рятувальники 47-ї Державної пожежно-рятувальної частини виїздили на перевірку на місце ворожого обстрілу одного з населених пунктів Вовчанської громади. Зафіксовані значні руйнування приватних домоволодінь. Пожеж не виявлено.
● Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 141 вибухонебезпечний предмет.
● Мешканцям міст Куп’янська, Ізюма та села Коротич Харківського району рятувальники доставили 28,5 тонн питної і технічної води.
Джерело: https://t.me/DSNS_Kharkiv/2827