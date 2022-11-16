Харківська_область: оперативна інформація станом на 07:00 16 листопада 2022 року від ДСНС

За добу з 15 по 16 листопада рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.

● Протягом звітного періоду здійснено 30 оперативних виїздів, з яких:

✅ 13 – на ліквідацію пожеж, 2 з яких спричинені ворожими обстрілами;

✅ 1 – для проведення аварійно-рятувальних робіт;

✅ 10 – для надання допомоги населенню, поліції та комунальникам;

✅ 1 — на чергування;

✅ 5 – інші виїзди.

● 2 пожежі, спричинені влучанням ворожих снарядів і ракет, сталися у Чугуївському районі.

У першому випадку на території Вовчанської ОТГ на приватному подвір’ї горіли гараж, господарча споруда та житловий будинок на площі 200 кв.м. Близько 2-х годин вогнеборцям 47-ї Державної пожежно-рятувальної частини знадобилося, щоб загасити всі осередки пожежі.

В іншому випадку зафіксоване загоряння на об’єкті критичної інфраструктури на території Зміївської громади. Його оперативно ліквідували бійці 34-ї Державної пожежно-рятувальної частини.

● Також 3 рази рятувальники виїздили на перевірку на місця влучання ворожих боєприпасів, де пожеж зафіксовано не було.

● В Основ’янському та Новобаварському районах рятувальники за допомогою пересувних електростанцій забезпечували функціонування об’єктів критичної інфраструктури.

● У селищах Бабаї та Високий Харківського району трапились пожежі з побутових причин, котрі забрали життя 83-річної жінки та 60-річного чоловіка відповідно.

● Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 312 вибухонебезпечних предметів.

● Мешканцям міст Куп’янська та Ізюма рятувальники доставили 20 тонн питної води.

Джерело: https://www.facebook.com/DSNSKHARKIV

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