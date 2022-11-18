Харківська_область: оперативна інформація станом на 07:00 18 листопада 2022 року від ДСНС
● Протягом звітного періоду здійснено 20 оперативних виїздів, з яких:
☑️ 6 – на ліквідацію пожеж;
☑️ 11 – для надання допомоги населенню, поліції та комунальникам;
☑️ 3 – інші виїзди.
● Двічі рятувальники виїздили на перевірку після ворожих обстрілів. В Ізюмському районі області, на території Донецької громади обстрілами були пошкоджені об’єкти критичної інфраструктури.
● Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 219 вибухонебезпечних предметів.
● Мешканцям міст Куп’янська та Ізюма рятувальники доставили 20 тон питної води.
Джерело: https://t.me/DSNS_Kharkiv/2844