Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 07:54
Просмотров: 35

Харківська_область: оперативна інформація станом на 07:00 18 листопада 2022 року від ДСНС

Харківська_область: оперативна інформація станом на 07:00 18 листопада 2022 року від ДСНС

● Протягом звітного періоду здійснено 20 оперативних виїздів, з яких:

☑️ 6 – на ліквідацію пожеж;

☑️ 11 – для надання допомоги населенню, поліції та комунальникам;

☑️ 3 – інші виїзди.

● Двічі рятувальники виїздили на перевірку після ворожих обстрілів. В Ізюмському районі області, на території Донецької громади обстрілами були пошкоджені об’єкти критичної інфраструктури.

● Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 219 вибухонебезпечних предметів.

● Мешканцям міст Куп’янська та Ізюма рятувальники доставили 20 тон питної води.

Джерело: https://t.me/DSNS_Kharkiv/2844

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Аналитика ISW, 17 ноября
Сегодня 08:09    17
Міськрада ухвалила нагородити почесними грамотами представників УПЦ МП
Сегодня 08:06    22
Харківський антикорупціоний центр проаналізував прийнятий сьогодні бюджет міста на 2023 рік
Сегодня 08:00    25
"С 3 бата 49 человек вчера привезли 200-х..." - перехоплення ГУР
Сегодня 07:46    45
Українців готують до вимкнення світла на кілька днів
Сегодня 07:37    70
10 хороших новин 17 листопада
Сегодня 07:31    66
PEACE Дец. Так буде називатись один з морських дронів, які буде мати Україна
Сегодня 07:28    65
Настав час евакуюватися?
Сегодня 07:19    96
Оперативна інформація станом на 06.00 18.11.2022 щодо російського вторгнення
Сегодня 07:17    68
Що свідчить про неготовність кремля до серйозних перемовин
Сегодня 07:10    94
Ноябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Індивідуальні уроки з іноземних мов та математики в EasySchool

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 