Харківська_область: оперативна інформація станом на 07:00 18 листопада 2022 року від ДСНС

● Протягом звітного періоду здійснено 20 оперативних виїздів, з яких:

☑️ 6 – на ліквідацію пожеж;

☑️ 11 – для надання допомоги населенню, поліції та комунальникам;

☑️ 3 – інші виїзди.

● Двічі рятувальники виїздили на перевірку після ворожих обстрілів. В Ізюмському районі області, на території Донецької громади обстрілами були пошкоджені об’єкти критичної інфраструктури.

● Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 219 вибухонебезпечних предметів.

● Мешканцям міст Куп’янська та Ізюма рятувальники доставили 20 тон питної води.

Джерело: https://t.me/DSNS_Kharkiv/2844

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