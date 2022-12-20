Харківська_область: оперативна інформація станом на 07:00 20 грудня 2022 року від ДСНС
За добу з 19 по 20 грудня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.
● Протягом звітного періоду здійснено 22 оперативних виїздів, з яких:
10 – на ліквідацію пожеж, 2 з яких спричинені ворожими обстрілами;
6 – для надання допомоги населенню, поліції та комунальникам;
1 – на чергування
5 – інші виїзди.
● Пожежі, спричинені обстрілами з боку окупантів, трапились у Куп'янському та Ізюмському районах Харківщини.
● А в Чугуївському районі на пожежі, яка трапилась через необережність при палінні, загинув чоловік, 1980 року народження. Рятувальники виїхали до місця виклику за адресою: с. Пільне Вовчанської громади, вул. Шкільна, 12, о 13:43. На час їх прибуття горів приватний будинок на площі 80 кв.м. На гасіння вогню вогнеборці подали 2 пожежних стволи. В осередку пожежі вони виявили тіло загиблого. О 16:12 відбулась локалізація вогню, о 20:25 — повна її ліквідація.
● Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 311 вибухонебезпечних предметів.
● Мешканцям міст Куп’янська та Ізюма рятувальники доставили 12 тонн питної і технічної води.
Джерело: https://www.facebook.com/DSNSKHARKIV