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#Харківська_область: оперативна інформація станом на 07:00 21 серпня 2022 року

#Харківська_область: оперативна інформація станом на 07:00 21 серпня 2022 року

За добу з 20 по 21 серпня рятувальники Харківського гарнізону #ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.

Загалом за добу рятувальники здійснили 18 оперативних виїзди, з яких:

на ліквідацію пожеж — 12, у т.ч. пожеж спричинених військовими діями — 6,

1 – для проведення аварійно-рятувальнних робіт,

3 – для надання допомоги населенню, комунальникам та поліції,

2 – інші виїзди.

Пожежі, спричинені ворожими обстрілами, трапились у Чугуївському (1) та Харківському (5) районах області.

Вночі ворог завдав чергового ракетного обстрілу цивільної інфраструктури. Цього разу ракети впали на територію Роганської територіальної громади, спричинивши там 2 пожежі та поранивши 2-х цивільних людей.

Перед цим, близько 19:00 селище Цтркуни було обстріляне з артилерії. Згоріло 4 приватні надвірні забудови.

У Чкалівській громаді ворожий снаряд потрапив у покинуту будівлю площею біля 200 кв.м., яка також загорілась.

Силами підрозділів ДСНС всі пожежі були успішно ліквідовані.

За добу піротехніки ДСНС ліквідували 53 ворожі боєприпаси, що не розірвалися.

Ми вистоїмо. Віримо, що вкотре відвоюємо своє право! Все буде Україна!

#stoprussian #StopRussianAggression #ДСНС #Служба_порятунку #rescue #emergency

Джерело: facebook.com

Новости портала «Весь Харьков»

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