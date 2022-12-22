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#Харківська_область: оперативна інформація станом на 07:00 22 грудня 2022 року від ДСНС

#Харківська_область: оперативна інформація станом на 07:00 22 грудня 2022 року від ДСНС

За добу з 21 по 22 грудня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.

Протягом звітного періоду здійснено 22 оперативний виїзд, з яких:

11 – на ліквідацію пожеж, 2 з яких спричинили ворожі обстріли;

4 – для надання допомоги населенню, поліції та комунальникам;

5 – на чергування;

2– інші виїзди.

Пожежі, спричинені обстрілами з боку окупантів, трапилась в Ізюмському та Куп'янському районах Харківщини. Горів енергетичний об’єкт та адміністративна будівля.

На одній з пожеж, що не пов’язана з бойовими діями, постраждав 39-річний чоловік. Інформація про подію надійшла 20:05. У приватному будинку горіли домашні речі та перекриття на площі 8 кв.м. Вогонь загасили небайдужі сусіди до прибуття рятувальників. Причина виникнення загоряння з’ясовується. Чоловік з опіками голови та рук госпіталізований до опікового центру Харкова.

Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 60 вибухонебезпечних предметів.

Мешканцям міста Куп’янська рятувальники доставили 15 тонн питної води.

Джерело: https://www.facebook.com/DSNSKHARKIV

Новости портала «Весь Харьков»

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