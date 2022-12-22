#Харківська_область: оперативна інформація станом на 07:00 22 грудня 2022 року від ДСНС
За добу з 21 по 22 грудня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.
Протягом звітного періоду здійснено 22 оперативний виїзд, з яких:
11 – на ліквідацію пожеж, 2 з яких спричинили ворожі обстріли;
4 – для надання допомоги населенню, поліції та комунальникам;
5 – на чергування;
2– інші виїзди.
Пожежі, спричинені обстрілами з боку окупантів, трапилась в Ізюмському та Куп'янському районах Харківщини. Горів енергетичний об’єкт та адміністративна будівля.
На одній з пожеж, що не пов’язана з бойовими діями, постраждав 39-річний чоловік. Інформація про подію надійшла 20:05. У приватному будинку горіли домашні речі та перекриття на площі 8 кв.м. Вогонь загасили небайдужі сусіди до прибуття рятувальників. Причина виникнення загоряння з’ясовується. Чоловік з опіками голови та рук госпіталізований до опікового центру Харкова.
Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 60 вибухонебезпечних предметів.
Мешканцям міста Куп’янська рятувальники доставили 15 тонн питної води.
Джерело: https://www.facebook.com/DSNSKHARKIV