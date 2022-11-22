Харківська_область: оперативна інформація станом на 07:00 22 листопада 2022 року

За добу з 21 по 22 листопада рятувальники Харківського гарнізону #ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.

● Протягом звітного періоду здійснено 24 оперативних виїзди, з яких:

✔️ 11 – на ліквідацію пожеж, 1 з яких спричинена ворожим обстрілом;

✔️ 1 – для проведення аварійно-рятувальних робіт;

✔️ 10 – для надання допомоги населенню, поліції та комунальникам;

✔️ 2 – інші виїзди.

● О 17:39 рятувальники 47-ї Державної пожежно-рятувальної частини виїхали на гасіння пожежі, яку спричинив ворожий обстріл. Подія сталась у м. Вовчанську Чугуївського району. Снаряд влучив у приватний будинок та господарчу споруду. Внаслідок влучання відбулись значні руйнації та виникла пожежа в будинку на площі 5 кв.м. Під завалами будинку опинились 60-річний чоловік та 57-річна жінка. Їх дістали з-під уламків рятувальники та передали медикам швидкої. Люди дістали значні поранення і були госпіталізовані. Пожежу ліквідували о 18:10.

● Також рятувальники 64-ї ДПРЧ з м. Лисичанська та 50-ї ДРПЧ з м. Чугуєва виїздили на перевірку на місце обструлу приватного сектору у м. Чугуєві. Пожеж там не зафіксовано, проте ворожі снаряди зруйнувати приватний будинок, надрівні забудови та 2 автомобіля на території 3-х домоволодінь. Постраждалих не має.

● Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 122 вибухонебезпечних предметів.

● Мешканцям міст Куп’янська та Ізюма рятувальники доставили 24 тонни питної води.

Джерело: https://www.facebook.com/DSNSKHARKIV

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