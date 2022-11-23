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#Харківська_область: оперативна інформація станом на 07:00 23 листопада 2022 року від ДСНС

#Харківська_область: оперативна інформація станом на 07:00 23 листопада 2022 року від ДСНС

За добу з 22 по 23 листопада рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.

● Протягом звітного періоду здійснено 25 оперативних виїздів, з яких:

▪️8 – на ліквідацію пожеж;

▪️12 – для надання допомоги населенню, поліції та комунальникам;

▪️5 – інші виїзди.

● Пожеж, спричинених влучанням ворожих снарядів, не зафіксовано.

● Двічі рятувальники виїздили на перевірку після ворожих обстрілів. У м. Куп’янську ворожий снаряд потрапив на приватне подвір’я, пошкодивши будинок, паркан та лінію електропередач. А у м. Вовчанськ обстрілами пошкоджені 2 приватних будинки. В них пошкоджені дахи, вікна, стіни. Також зачепило і господарські споруди. Обійшлося без постраждалих і пожеж.

● О 08:39 рятувальники 61-ї Державної пожежно-рятувальної частини були викликані на пожежу за адресою: м. Барвінкове, вул. Мічуріна, 82. Там у приватному будинку горіла дерев’яна підлога та домашні речі на площі 4 кв.м. В результаті пожежі загинув 19-річний молодий чоловік. Причина виникнення загоряння з’ясовується. Його локалізація відбулась о 08:48, ліквідація – о 09:20.

● Близько 15:30 на автошляху “Мерефа-Лозова-Павлоград” сталося потрійне зіткнення автомобілів. Зіштовхнулись ВАЗ 2109, “Москвич” та мікроавтобус “Volkswagen”. В результаті ДТП загинула 42-річна пасажирка ВАЗу. Її тіло за допомогою спеціального аварійно-рятувального інструменту деблокували рятувальники 24-ї Державної пожежно-рятувальної частини.

● Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 299 вибухонебезпечних предметів.

● Мешканцям міста Куп’янська рятувальники доставили 16 тонн питної води.

Джерело: https://www.facebook.com/DSNSKHARKIV

Новости портала «Весь Харьков»

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