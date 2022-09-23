Харківська_область: оперативна інформація станом на 07:00 23 вересня 2022 року від ДСНС

За добу з 22 по 23 вересня рятувальники Харківського гарнізону #ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.

Протягом звітного періоду здійснено 23 оперативні виїзди, з яких:

● 11 – на ліквідацію пожеж, у т.ч. пов'язаними з військовими діями 2,

● 3 – на аварійно-рятувальні роботи,

● 8 – для надання допомоги населенню, поліції та комунальникам,

● 1 – інші виїзди.

Пожеж, спричинених ворожими обстрілами, не зафіксовано.

Піротехніки ДСНС ліквідували 1249 ворожих боєприпасів та вибухівок.

Джерело: https://www.facebook.com/MNSKHARKIV

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