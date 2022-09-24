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#Харківська_область: оперативна інформація станом на 07:00 24 вересня 2022 року від ДСНС

#Харківська_область: оперативна інформація станом на 07:00 24 вересня 2022 року від ДСНС

За добу з 23 по 24 вересня рятувальники Харківського гарнізону #ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.

Протягом звітного періоду здійснено 26 оперативних виїздів, з яких:

● 6 – на ліквідацію пожеж,

● 3 – на аварійно-рятувальні роботи,

● 7 – для надання допомоги населенню, поліції та комунальникам,

● 5 – чергування,

● 5 – інші виїзди.

Щодо виконання робіт з відновлення нормальних умов життя на деокупованих територіях зведеним загоном ДСНС.

Протягом доби рятувальники зведеного загону у м. Балаклія розчистили від дерев площу біля 1 га з метою підготовки місця встановлення понтонної переправи через р. Сіверський Донець. Продовжились роботи на зруйнованій будівлі каналізаційної насосної станції. Там деблоковано генератор, насос та розчищено 20 т залишків будівельних конструкцій. За допомогою електростанції потужністю 600 кВт енергоживлення отримали 300 мешканців 6-ти багатоповерхівок.

У м. Ізюм також продовжились аварійно-рятувальні роботи на зруйнованій будівлі школи № 4 та Приладобудівному заводі. Рятувальники за допомогою важкої інженерної техніки розібрали близько 90 т елементів споруди, розчистили територію від 50 т залишків будівельних конструкцій. Також продовжувались роботи щодо розбору завалів зруйнованого ліцею №12. Рятувальники демонтували 20 залізобетонних плит перекриття на 1-му і 2-му поверхах, розчистили навколишню територію від будівельного сміття та наслідків перебування окупаційних військ. Місцевому населенню надавались будівельні матеріали для ремонту їхніх осель. Психологи ДСНС активно працюють з постраждалими від окупації людьми, надаючи необхідну психологічну допомогу.

Сили зведеного загону також залучались в роботах з ексгумації тіл у місцях масового поховання людей, вбитих загарбниками, виконують інші поставлені задачі.

Піротехнічні підрозділи зведеного загону залучались 67 разів задля обстеження та очищення звільнених територій. Працювало 26 розрахунків: 133 осіб особового складу та 50 одиниць техніки. Ними обстежено площу біля 12 га та знешкоджено 578 вибухонебезпечних предметів. В першу чергу піротехніки розміновують об’єкти критичної інфраструктури, водо-, газо-, тепло-, єлектро- мережі, а також виконують заявки від населення щодо виявлення ВНП.

Джерело: https://www.facebook.com/MNSKHARKIV

Новости портала «Весь Харьков»

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