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#Харківська_область: оперативна інформація станом на 07:00 26 жовтня 2022 року

#Харківська_область: оперативна інформація станом на 07:00 26 жовтня 2022 року

За добу з 25 по 26 жовтня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.

● Протягом звітного періоду здійснено 28 оперативних виїздів, з яких:

- 10 – на ліквідацію пожеж;

- 1 – на аварійно-рятувальні роботи;

- 15– для надання допомоги населенню, поліції та комунальникам;

- 2 – інші виїзди.

● Протягом доби пожеж, що трапились внаслідок ворожих обстрілів, не зафіксовано.

● На одній з пожеж, яка була спричинена недбальством під час куріння, вогнеборцями врятовано 3-х людей. Подія сталася о 21:35 у 16-типоверховому житловому буlинку за адресою: м. Харків, в'їзд Фесенківський, 9. Там у квартирі на 5-му поверсі горіло ліжко та домашні речі на площі 2 кв.м. На момент прибуття рятувальників 2-ї Державної пожежно-рятувальної частини вся оселя була заповнена димом. Озброївшись апаратами захисту органів дихання, ланка газовимозахисної служби відшукала в задимленому приміщенні 3-х чоловіків: 1954, 1967 та 1969 років народження. Їх негайно вивели на свіже повітря та надали допомогу. Після огляду медиками швидкої врятовані від подальшої госпіталізації відмовились.

● Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 455 вибухонебезпечних предметів.

● Мешканцям міст Куп‘янська, Ізюма та селища Шевченкове рятувальники доставили 34 т води.

Джерело: https://www.facebook.com/DSNSKHARKIV

Новости портала «Весь Харьков»

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