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Харківська_область: оперативна інформація станом на 07:00 27 листопада 2022 року від ДСНС

Харківська_область: оперативна інформація станом на 07:00 27 листопада 2022 року від ДСНС

● За добу з 26 по 27 листопада рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.

● Протягом звітного періоду здійснено 28 оперативних виїздів, з яких:

✅ 10 – на ліквідацію пожеж; 5 з них спричинені ворожими обстрілами;

✅ 10 – для надання допомоги населенню, поліції та комунальникам;

✅ 1 – на чергування;

✅ 7 – інші виїзди.

● 3 пожежі від влучання ворожих снарядів трапились на території Куп’янської громади. Горіли гаражі, автомобілі, мотоцикли, приватний будинок та інші об’єкти. По одній з пожеж, спричинених ворогом, трапилось у Вовчанській та Курилівській громадах. Горіли відповідно об’єкт агропромислового комплексу та приватний гараж.

● Об 11:00 рятувальники тієї ж 44-ї частини ДСНС виїздили на обстеження територій після завершення обстрілів у м. Куп’янську. В цьому випадку пожеж не трапилось, проте постраждали 2 особи, а також 1 житлова 9-типоверхівка та приватне домоволодіння.

● З причини не пов’язаної військовими діями о 19:20 сталась пожежа у селі Писарівка Золочівської громади, яка забрала життя 86-річної жінки. Її тіло знайшли рятувальники 52-ї Державної пожежно-рятувальної частини під час пожежогасіння. Горів будинок загиблої на площі 100 кв.м. О 23:10 вогонь вдалось приборкати.

● О 15:53 на харківській кільцевій сталася ДТП за участю мікроавтобусу “Volkswagen” та легковика “Ford Sierra”. В результаті зіткнення постраждали 5 осіб, що перебували у мікроавтобусі. Водій Ford загинув. Рятувальники аварійно-рятувального загону спеціального призначення деблокували його тіло за допомогою спеціального аварійно-рятувального інструменту.

● Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 223 вибухонебезпечні предмети.

● Мешканцям міст Куп’янська та Ізюма рятувальники доставили 28 тонн питної і технічної води.

Джерело: https://t.me/DSNS_Kharkiv/2870

Новости портала «Весь Харьков»

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