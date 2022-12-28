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#Харківська_область: оперативна інформація станом на 07:00 28 грудня 2022 року від ДСНС

#Харківська_область: оперативна інформація станом на 07:00 28 грудня 2022 року від ДСНС

За добу з 27 по 28 грудня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.

● Протягом звітного періоду здійснено 26 оперативних виїздів, з яких:

✅ 7 – на ліквідацію пожеж, 1 з яких спричинили ворожі обстріли;

✅ 1 – для проведення аварійно-рятувальних робіт;

✅ 14 – для надання допомоги населенню, поліції та комунальникам;

✅ 1 – на чергування;

3 – інші виїзди.

● Пожежа, спричинена ворогом, зафіксована у Дворічанській територіальній громаді. На місці виявлено тіло загиблого 55-річного чоловіка. Площа пожежі склала 100 кв.м. На її ліквідацію рятувальникам знадобилося трохи більше години.

● Об 11:40 рятувальники 44-ї ДПРЧ виїздили на перевірку території, щойно обстріляну військом окупантів. Виявлено пошкодження 4-х приватних будинків. Пожеж та постраждалих не зафіксовано.

● Близько 08:25 у селищі Ківшарівка Куп՚янського району у квартирі на п՚ятому поверсі житлової дев՚ятиповерхівки стався спалах газу без подальшого горіння. В результаті цього 54-річний чоловік отримав опіки обличчя.

● О 18:00 у селі Вільшани Солоницівської громади сталась пожежа, де виявлено тіло загиблого чоловіка. Ним виявився 53-річний господар оселі за адресою: с. Вільшани, вул. Центральна, 145. Підрозділи ДСНС за даною адресою не викликались, так як вогонь самоліквідувався. На чоловікові горів одяг на площі близько пів квадратного метра. Причина виникнення загоряння встановлюється.

● Аварійно-рятувальні роботи проводились силами Аварійно-рятувального загону спеціального призначення ГУ ДСНС України у Харківській області та Міжрегіонального центру гуманітарного розмінування та швидкого реагування ДСНС України на території одного з приватних підприємств у м. Балаклія.

● Протягом доби рятувальники за допомогою рятувальної техніки підвищеної прохідності 4 рази надавали допомогу водіям транспортних засобів подолати складні ділянки доріг.

● Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 103 вибухонебезпечних предмети.

● Мешканцям міст Куп’янська та Ізюма рятувальники доставили 14 тон питної води.

Джерело: https://www.facebook.com/DSNSKHARKIV

Новости портала «Весь Харьков»

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