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#Харківська_область: оперативна інформація станом на 07:00 28 листопада 2022 року від ДСНС

#Харківська_область: оперативна інформація станом на 07:00 28 листопада 2022 року від ДСНС

За добу з 27 по 28 листопада рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.

● Протягом звітного періоду здійснено 24 оперативні виїзди, з яких:

✅ 9 – на ліквідацію пожеж;

✅ 7 – для надання допомоги населенню, поліції та комунальникам;

✅ 1 – на чергування;

✅ 7 – інші виїзди.

● Пожеж, спричинених влучанням ворожих снарядів, не зафіксовано.

● О 22:25 у Красноградському районі з причини не пов’язаної з військовими діями сталась пожежа, на якій загинув 74-річний чоловік. На місці події за адресою: м. Красноград, 3-й мікрорайон, буд. 4 працювали рятувальники 43-ї Державної пожежно-рятувальної частини у складі 1-го відділення на автоцистерні. Горіла одна з кімнат квартири на другому поверсі житлової 5-типоверхівки. У задимленому коридорі вогнеборці виявили тіло загиблого власника оселі. Площа пожежі склала 15 кв.м. О 22:43 вогонь локалізували, о 23:21 ліквідували. Причина виникнення загоряння встановлюється.

● Близько 14:30 на тимчасовій переправі через р. Сіверській Дінець в м. Ізюмі сталася ДТП за участю легковика “ВАЗ 2101”, водій якого не впорався з керуванням і злетів у річку. Він та ще двоє пасажирів загинули. На місце пригоди були викликані рятувальники 28-ї Державної пожежно-рятувальної частини, котрі за допомогою лебідки на аварійно-рятувальному автомобілі витягли автомобіль з тілами загиблих води.

● Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 188 вибухонебезпечних предметів.

● Мешканцям міста Куп’янська рятувальники доставили 16 тонн питної і технічної води.

Джерело: https://www.facebook.com/DSNSKHARKIV

Новости портала «Весь Харьков»

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