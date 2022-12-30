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Харківська_область: оперативна інформація станом на 07:00 30 грудня 2022 року від ДСНС

Харківська_область: оперативна інформація станом на 07:00 30 грудня 2022 року від ДСНС

За добу з 29 по 30 грудня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.

● Протягом звітного періоду здійснено 31 оперативний виїзд, з яких:

✅ 16 – на ліквідацію пожеж, 1 з яких спричинив ворожий обстріл;

✅ 8 – для надання допомоги населенню, поліції та комунальникам;

✅ 3 – чергування;

✅ 4 – інші виїзди.

● Пожежа, спричинена ворогом, зафіксована в селищі Дворічна. Окупанти влучили у житлову двоповерхівку, в якій загорілась одна з квартир. Площа пожежі склала 15 кв.м. Постраждалих не виявлено. Рятувальники 14-ї ДПРЧ впорались з вогнем протягом години.

● 4 рази рятувальники виїздили на перевірку територій, щойно обстріляних військом окупантів. Ворог бив Харкову, Куп’янську, с. Слобожанському та с. Котляри. Вражені об’єкти критичної інфраструктури, приватне підприємство, приватне домоволодіння. Виявлено двоє загиблих людей.

● На одній з пожеж, що трапилась через необережне поводження з вогнем, рятувальники врятували життя 61-річного чоловіка. Подія трапилась о 10:56 на адресою: м. Харків, вул. Дерев’янка, 50. Горіла квартира на першому поверсі житлової п’ятиповерхівки. Вогонь ліквідували об 11:25.

● Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 29 вибухонебезпечних предметів.

● Мешканцям міст Куп’янська, Ізюма та с. Коротич рятувальники доставили 21,5 тон питної води.

Джерело: https://www.facebook.com/DSNSKHARKIV

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