Харківська_область: оперативна інформація станом на 07:00 31 грудня 2022 року від ДСНС

За добу з 30 по 31 грудня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.

● Протягом звітного періоду здійснено 32 оперативних виїзди, з яких:

✅ 14 – на ліквідацію пожеж, 1 з яких спричинив ворожий обстріл;

✅ 12 – для надання допомоги населенню, поліції та комунальникам;

✅ 5 – чергування;

✅ 1 – інші виїзди.

● 1 раз рятувальники виїздили на перевірку територій, щойно обстріляних військом окупантів. Ворог бив по м. Куп’янську. Вражені об’єкти критичної інфраструктури та приватне домоволодіння.

● На одній з пожеж, що трапилась через необережність під час паління, загинув 48-річний власник домоволодіння. Подія трапилась о 19:32 за адресою: Ізюмський район, смт. Андріївка, вул. Поштова, 31. Горів приватний житловий будинок на площі пожежі 90 кв.м. Вогонь локалізували о 20:41 та ліквідували об 23:56.

● Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 71 вибухонебезпечний предмет.

● Мешканцям міст Куп’янська та Ізюма рятувальники доставили 15 тон питної води.

Джерело: https://www.facebook.com/DSNSKHARKIV

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